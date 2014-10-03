Янукович-младший занялся недвижимостью в России - СМИ

Об этом говорится в расследовании РБК.

Согласно базе данных "СПАРК-Интерфакс", 7 мая 2014 года Александр Янукович зарегистрировал в Петербурге ООО "Арсенал-Инвест". В качестве основного вида деятельности компании указано "управление финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями". Юридический адрес: 195009, город Санкт-Петербург, улица Комсомола, дом 2 Литер А офис 2.

"Арсенал-инвесту" принадлежит дочернее предприятие "Арсенал Истейт" (работа в области недвижимости и консалтинга), расположенное на той же улице, но в другом доме - 1-3.

Гендиректором обоих предприятий числится Алла Давыдова. В разговоре с РБК Давыдова подтвердила, что обе компании были зарегистрированы Александром Януковичем, однако она сама лично с ним "никогда не встречалась", поскольку является "нанятым гендиректором".

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Уйдя от ответа на вопрос, кто именно нанимал ее на должность, Давыдова рассказала, что сейчас идет подбор персонала, в компаниях - около 50 вакансий.

"Арсенал" сдает площади в аренду множеству компаний, говорит источник, близкий к руководству завода, "все правда смеются, что у нас, кажется, сидит младший Янукович".

Феликс Длин, председатель совета директоров завода "Арсенал", на площадях которого разместились зарегистрированные Януковичем компании, отказался от комментариев по поводу арендаторов.

Один из знакомых Длина говорит, что тот с Александром Януковичем не знаком: "Владельцев завода не интересует, кто снимает помещения, лишь бы за аренду платили".