Состав Рады после выборов обновится на треть - эксперт

Такое мнение политтехнолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала выразил во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

Бала отметил, что обновление парламента очень важно, и народными депутатами должны избираться профессиональные политики.

«Политика – это, на самом деле, профессия, и не может столяр сесть за токарный станок и начать производить какую-то суперпродукцию на токарном станке. И когда я слышу, что люди, которые пошли в политику говорят: «Ничего, мы научимся», то я хотел бы им сказать, что у Украины нет времени учиться», - сказал Бала.

Он добавил, что «в мирное время это было бы, возможно, уместно, но в этой ситуации, в которой сейчас Украина, парламент в силу той формы правления, которая есть в нашем государстве, должен дать ответы на все те вызовы, которые стоят перед Украиной».

Читайте такжеВ Раду баллотируется более сотни депутатов, голосовавших за "законы 16 января"По словам эксперта, сегодня основными направлениями, где должны быть четкие действия, является вопрос «мира-войны, вопросы экономики, внешней политики».

Бала подчеркнул, что не может быть так, чтобы «один президент назначал одного умного парня своим заместителем в Администрации президента, который отвечает за все реформы в стране».

«Это нонсенс. Так не бывает», - добавил он.

По словам Балы, решать важные для страны вопросы должно все общество.