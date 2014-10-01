Под судом по делу "беркутовца" Садовника произошла массовая драка

Под судом дрались неизвестные молодые люди и бывшие "беркутовцы", которые пришли поддержать Садовника.

Сам Садовник на заседание не явился. Как сообщил адвокат, его подзащитному "отняло руку и ногу".

Суд постановил перенести заседание на 12.00 3 октября.

Как сообщал УНИАН, ранее Печерский райсуд Киева изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест Садовнику, который подозревается в расстреле 39 участников акции протеста на ул. Институтской в центре Киева.

Генеральная прокуратура подготовила на это решение апелляционную жалобу, которую суд должен был рассмотреть 25 сентября. Однако 25 сентября Садовник в суде заявил, что его адвокат неожиданно заболел, и попросил суд перенести заседание.

Читайте такжеГПУ открыла дело в отношении судьи, которая освободила командира "Беркута"Представители прокуратуры и адвокаты потерпевших настаивали, чтобы Садовнику суд предоставил государственного адвоката в связи с тем, что срок рассмотрения апелляции - только три дня. Суд назначил Садовнику государственного адвоката и перенес на 26 сентября рассмотрение апелляционной жалобы.

26 сентября Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы прокуратуры в уголовном производстве против Садовника, поскольку адвокат, который был назначен Киевским центром бесплатной вторичной юридической помощи, заявил несколько ходатайств, в частности, предоставил документы, которые свидетельствуют, что Садовник находится на лечении, а потому не может явиться на судебное заседание.

Видео, где на 54-й секунде видно, как человек, похожий на Садовника, стреляет в митингующих с АК. Идентифицировать беркутовца можно по специфической манере держать оружие (у Садовника сильно повреждена кисть правой руки).