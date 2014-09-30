Порошенко сообщил Меркель, что ОБСЕ медлит с предоставлением беспилотников

Петр Порошенко и Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили ситуацию с соблюдением режима прекращения огня, говорится в сообщении на сайте главы государства.

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Согласно сообщению, президент рассказал канцлеру, что украинская сторона последовательно придерживается соответствующих договоренностей.

Одновременно стороны обсудили состояние выполнения ОБСЕ функции мониторинга и верификации двустороннего режима прекращения огня. "В этом контексте президент Петр Порошенко выразил беспокойство по поводу того, что ОБСЕ до сих пор не предоставила беспилотные летательные аппараты, что определено предварительным договоренностям", - сообщает пресс-служба украинского президента.

Кроме этого, Ангела Меркель и Петр Порошенко обсудили доставку гуманитарной помощи в кризисные украинские регионы и энергетические вопросы, в частности, результаты последних трехсторонних консультаций по газовому вопросу, которые состоялись в Берлине.

Как сообщал УНИАН, президент заявил, что 26 сентября в Украину прибудут первые беспилотные летательные аппараты, которые будут использованы для контроля режима прекращения огня.