Завтра эксперты ОБСЕ начнут работу в Дебальцево

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции.

Он отметил, что сегодня приезжают инспекторы из России и представители ОБСЕ для создания центра для "эффективных действий против тех, кто нарушает режим прекращения огня".

Читайте такжеНа Луганщине две группы наблюдателей ОБСЕ фиксируют нарушение перемирия боевиками"Они приезжают сегодня в Харьков и с завтрашнего дня начинают свою миссию первую в городе Дебальцево", - сказал Порошенко.

Он отметил, что именно этот город сегодня подвергается наибольшему количеству обстрелов в нарушение режима прекращения огня.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября на Луганщине боевики обстреляли представителей ОБСЕ.