Завтра эксперты ОБСЕ начнут работу в Дебальцево
15:17, 25 сентября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что завтра в Дебальцево начнут работать эксперты из России и ОБСЕ по вопросу режима прекращения огня.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции.
Он отметил, что сегодня приезжают инспекторы из России и представители ОБСЕ для создания центра для "эффективных действий против тех, кто нарушает режим прекращения огня".
Читайте такжеНа Луганщине две группы наблюдателей ОБСЕ фиксируют нарушение перемирия боевиками"Они приезжают сегодня в Харьков и с завтрашнего дня начинают свою миссию первую в городе Дебальцево", - сказал Порошенко.
Он отметил, что именно этот город сегодня подвергается наибольшему количеству обстрелов в нарушение режима прекращения огня.
Как сообщал УНИАН, 23 сентября на Луганщине боевики обстреляли представителей ОБСЕ.
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