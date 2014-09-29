Изменения в Соглашении об ассоциации возможны только по просьбе ЕС или Киева - заявление ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в совместном заявлении Совета ЕС и Еврокомиссии, распространенном сегодня в Брюсселе.

„Совет и Комиссия напоминают, что Соглашение об ассоциации является двусторонним соглашением, и любые ее доработки могут быть осуществлены только по просьбе одной из сторон и с согласия другой, согласно механизмам, предусмотренным в тексте, и согласно международному права и соответствующим внутренним процедурам сторон”, - подчеркивается в заявлении.

Совет и Комиссия приветствовали ратификацию Соглашения об ассоциации украинским парламентом и согласие Европейского парламента 16 сентября 2014 и сообщили, что с „нетерпением ожидаем скорейшего завершения ратификации всеми государствами-членами”.

Читайте такжеСоглашение об ассоциации с Украиной будет применяться в два этапа - Совет ЕС„Совет и Комиссия напоминают о совместном заявлении министров (речь идет о заявлении министров экономики) от 12 сентября относительно имплементации Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли и подчеркивают важность для всех строго выполнять взятые обязательства. Это заявление является частью всеобъемлющего мирного процесса в Украине, который уважает украинскую территориальную целостность и право Украины определять ее будущее”, - отмечается в документе.

Кроме того, Совет и Комиссия поощряют Украину после начала временного применения положений разделов I-III и V-VII продолжить процесс предусмотренных реформ и экономической модернизации в соответствии со своими международными обязательствами и по поддержки и мониторинга ЕС. „Совет и Комиссия вновь подтверждают важность надлежащей подготовки для имплементации раздела IV (торговля) Соглашения об ассоциации в соответствии со сроками, указанными в решении Совета, и принимая во внимание международные обязательства Украины”, - отмечается в заявлении.

Напомним, с неоднократными требованиями изменить текст Соглашения ранее выступала Российская Федерация.