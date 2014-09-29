Les Echos: Вашингтон требует от Украины провести реформы "прямо сейчас"

В статье, которая называется «Вашингтон требует от Украины провести реформы «прямо сейчас»», опубликованной во французской газете Les Echos, говорится о том, что Соединенные Штаты готовы привлечь инвестиции в Украину, но сначала страна должна провести трудные экономические реформы, как сказала в Киеве американский министр торговли, проведя параллель с планом Маршалла.

«Украина столкнулась с серьезными экономическими проблемами», – сказала Пенни Притцкер на пресс-конференции в субботу после встречи с президентом Украины Петром Порошенко, который сообщил в четверг о начале проведения экономических и социальных реформ, которые должны помочь модернизировать страну, чтобы она получила перспективу членства в Европейском Союзе в 2020 г.

«Эти меры будут сложными, но они могут изменить судьбу вашей страны», – сказала г-жа Притцкер, говоря об украинской экономике, над которой нависает груз административных проблем и коррупция, и которой мешают неэффективные способы управления, унаследованные от советской эпохи.

Г-жа Притцкер, у которой есть украинские корни, говорила о помощи, которую США предоставили Западной Европе после Второй мировой войны в рамках плана Маршалла.

«План Маршалла предполагал проведение очень большого количества реформ, направленных на то, чтобы открыть экономику для иностранных инвестиций, и это именно то, что мы сейчас обсуждаем», – сказала она.

Похвалив украинские власти за их «амбициозное видение», она уточнила, что «конкретные меры» необходимо принимать «прямо сейчас».

После проведения реформ Вашингтон будет способствовать популяризации возможностей в Украине для того, чтобы «привести частный сектор Соединенных Штатов на этот рынок», пообещала она.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк недавно признал, что его правительство пока не добилось особого прогресса в борьбе с коррупцией, но оправдал эту задержку спорами с Москвой и конфликтом с пророссийскими сепаратистами на востоке страны.