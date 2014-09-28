В Харькове на митинг за единство Украины уже вышло около 8 тысяч человек

Как передает корреспондент УНИАН, митинг состоялся на площади Конституции.

Участники митинга держали национальные флаги, символику ВО «Батькивщина», ВО «Свобода», «Правого сектора» и флаги с гербами Харькова.

Также у митингующих были плакаты с надписями: «Убей в себе московского раба!», «Верь в Украину!», «Харьков - это Украина», «Донецк - это Украина», «Харьков и Полтава - вместе».

Люди скандировали: «Гепу на нары!», «Одна-единая соборная Украина».

На митинге выступили общественные активисты и кандидаты в депутаты Украины.

Митингующие требовали от силовиков активнее бороться с сепаратистскими проявлениями и высказывались за единство государства.

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Председатель Харьковской облгосадминистрации Игорь Балута, который также принял участие в шествии и митинге, подчеркнул на необходимости и пользе подобных мероприятий в то время, когда некоторые политические силы пытаются создать ложное представление пророссийских настроений в Харькове.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко подчеркнул, что люди пришли на митинг добровольно, и на сегодня харьковчане уже поняли, какие «ценности» Украине несет Россия.

«До 8-ми тысяч человек пришли сюда добровольно. Это и есть ростки гражданского общества, когда не надо людей свозить, «пускать разнарядки» по школах, детских садах. Чего люди не выходят сегодня за Россию? Потому что они увидели, что приносит с собой Россия: кровь, боль, слезы, разрушения экономики, всего. Поэтому уже и в Харькове людей, которые хотят в Россию, которые хотят разрушать нашу страну, осталось совсем немного», - сказал Геращенко.

По завершению митинга его участники организованным шествием начали перемещаться на площадь Свободы, где запланировано традиционное воскресное Народное вече Евромайдана.