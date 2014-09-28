В Харькове на проукраинский Марш собрались до пяти тысяч участников

Как передает корреспондент УНИАН, шествие началось от Зеркальной струи на улице Сумской и направилось к площади Конституции. Ее участники держат национальные флаги, символику Харькова, а также нескольких политических партий.

Люди несут плакаты с надписями: «Убей в себе московского раба!», «Верь в Украину!», «Харьков - это Украина», «Донецк - это Украина», «Харьков и Полтава - вместе», а также скандируют «Харьков - это Украина», «Слава Украине! Героям слава!» и ругательные речевки о президенте России и «Новороссии».

Участники митинга используют дымовые шашки и петарды.

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В мероприятии принимают участие рядовые харьковчане, активисты политических партий, ультрас футбольного клуба «Металлист», в колонне также идет председатель Харьковской облгосадминистрации Игорь Балута.

Перед шествием ее организаторы на площадке перед Харьковским академическим театром оперы и балета провели концерт.

Планируется, что на площади Конституции состоится митинг «Харьков - это Украина», после чего его участники вернутся на площадь Свободы, где пройдет традиционное воскресное Народное вече и ярмарка общественных инициатив.

Охрану общественного порядка обеспечивают около 100 сотрудников милиции и добровольческого батальона МВД «Слобожанщина». По оценкам советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, в шествии принимают участие до 5 тысяч человек.