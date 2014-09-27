В Николаеве неизвестная партия собрала несовершеннолетних на проплаченный митинг "за мир"
В субботу, 27 сентября, в Николаеве состоялся митинг никому неизвестной в городе «Интернациональной партии», на который «согнали» несовершеннолетних детей, пенсионеров и студентов из разных университетов.
Об этом сообщает издание НикВести со ссылкой на Преступности.НЕТ.
Некоторые участников этого митинга уже были замечены корреспондентами НикВестей 6 августа во время акции возле облгосадминистрации и позже, во время раздачи денег митингующим, передает издание.
Всего на "митинг" собрали около трехсот человек.
Читайте такжеМилиция задержала два десятка участников незаконного марша коммунистов в ХарьковеКак рассказал один из организаторов мероприятия, представившийся Александром Рябец, собравшиеся выступают за мир в стране от «Интернациональной партии». При этом на вопрос о цели визита на этот митинг никто из собравшихся не смог дать четкого ответа.
Напомним, ранее сообщалось, что милиция и активисты воспрепятствовали проведению фальшивого "марша мира" в Одессе.