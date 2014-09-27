В Николаеве неизвестная партия собрала несовершеннолетних на проплаченный митинг "за мир"

18:37, 27 сентября 2014
Политика
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В субботу, 27 сентября, в Николаеве состоялся митинг никому неизвестной в городе «Интернациональной партии», на который «согнали» несовершеннолетних детей, пенсионеров и студентов из разных университетов.

В Николаеве попітались организовать митинг "за мир" / Преступности.нет

Об этом сообщает издание НикВести со ссылкой на Преступности.НЕТ.

Некоторые участников этого митинга уже были замечены корреспондентами НикВестей 6 августа во время акции возле облгосадминистрации и позже, во время раздачи денег митингующим, передает издание.

Всего на "митинг" собрали около трехсот человек.

Читайте такжеМилиция задержала два десятка участников незаконного марша коммунистов в ХарьковеКак рассказал один из организаторов мероприятия, представившийся Александром Рябец, собравшиеся выступают за мир в стране от «Интернациональной партии». При этом на вопрос о цели визита на этот митинг никто из собравшихся не смог дать четкого ответа.

Напомним, ранее сообщалось, что милиция и активисты воспрепятствовали проведению фальшивого "марша мира" в Одессе.

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