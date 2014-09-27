В Одессе милиция и активисты предотвратили проведение фальшивого "марша мира"

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на Соборной площади собрались несколько групп людей на акцию, анонсированную в Интернет, как «марш за мир».

Было заявлено, что колонна пойдет через весь город на Куликово поле. В свою очередь, активисты местного Евромайдана распространили заявление о том, что не имеют к данному мероприятию никакого отношения, и речь идет «о сепаратистской проплаченной акции для расшатывания ситуации».

Одна из групп (150-200 человек) на площади состояла, в основном, из пенсионеров, которые держали плакаты: «2 мая - народная трагедия», «Слепая война убивает людей», а также флаги с гербом Одессы. Они негативно высказывались о действующей украинской власти. На вопрос: «Почему не взяли с собой государственные флаги?» отвечали, что «флаги Украины миру не нужны».

Читайте такжеЗавтра в Харькове состоится «Марш за Украину»Вторая группа (около 200 человек) - молодые ребята и девушки - представлялись журналистам студентами, в частности Южноукраинского педагогического университета им. Ушинского. Сначала у них не было с собой никакой символики. Они толком не могли объяснить, зачем пришли. Только некоторые говорили, что «за мир».

Третья группа (самая малочисленная - до 100 человек) стояла чуть дальше. Кто они - не известно.

На площади было много милиционеров, которые выстроились в нескольких местах площади, перекрыв собой выход на другие улицы. Прибыли также активисты местных организаций Самообороны и Автомайдана. Активисты заметили какую-то девушку, которая отдавала распоряжения нескольким людям, чтобы те раздавали присутствующим воздушные шары. Автомайдановцы задержали неизвестную, и потребовали представиться. Девушка, которая разговаривала с явным русским акцентом, заявила, что является туристкой, и документов у нее нет. Милиционеру она сказала, что живет в Украине, но опять же отказалась представиться.

Читайте такжеМилиция задержала два десятка участников незаконного марша коммунистов в ХарьковеВ это время молодежи кто-то раздал белые футболки с надписью «Одесса за мир» и плакаты: «Мир в каждый дом», «Остановим войну», после чего дал команду соединиться с группой пенсионеров.

Автомайдановцы пошли навстречу, и потребовали разойтись. В частности, известный в городе проукраинский активист Евгений Резвушкин заявил: «Вас обманули, вас собрали на русский марш, бросайте флаги и идите». Желающим столкнуться с Самообороной и Автомайданом он предложил «идти вперед». После этих слов молодежь начала расходиться.

Марш не состоялся, неизвестную девушку, которая отдавала распоряжения о раздаче атрибутики, отпустили.

В отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области сказали, что сегодня сотрудники органов внутренних дел во взаимодействии с одесской общественной организацией «Автомайдан» не допустили нарушений общественного порядка во время анонсированного ранее в СМИ массового мероприятия на Соборной площади.

Читайте такжеВ Харькове милиция будет патрулировать улицы на бронемашинах«Руководство Одесской милиции выражает свою благодарность сознательным гражданам и активистам, которые содействуют правоохранительным органам в деле поддержания правопорядка и безопасности граждан, не дают радикально настроенным лицам возможности дестабилизации обстановки в Одессе», - подчеркнули в отделе.