В Харькове милиция будет патрулировать улицы на бронемашинах

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

“Для усиления мероприятий по охране общественного порядка руководством ГУ МВД Украины в Харьковской области было принято решение задействовать в патрулировании улиц города бронированные автомобили, которые принадлежат автопарку милиции. Такими машинами оснащены спецподразделения органов внутренних дел Харьковской области. Бронетехнику правоохранители используют во время несения службы на блокпостах, а с сегодняшнего дня она будет привлекаться к патрулированию территории города”, - отметили в милиции.

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В облуправлении милиции добавили, что сегодня в Харькове в охране общественного порядка будет задействовано более 1200 работников органов внутренних дел.

В милиции также уточнили, что сегодня были задержаны 23 человека, которые намеревались принять участие в запрещенном марше. В отношении них составлены протоколы об административных нарушениях.