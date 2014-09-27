На «горячую линию поиска родственников в зоне АТО» ежедневно поступает до 400 звонков





Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

По информации руководителя волонтерского центра «горячая линия поиска родственников в зоне Антитеррористической операции» Станислава Роботы, ежедневно на «горячую линию» поступает до 400 звонков.

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Также отмечается, что центр, в котором ежедневно работает до десяти волонтеров, имеет прямую связь с Министерством обороны и оперативно получает информацию относительно того, в какой больнице находится тот или иной другой раненый. Кроме того, центр получил от Службы безопасности Украины базу данных о людях, которые разыскивают исчезнувших без вести родственников.

«Горячая линия поиска родственников в зоне АТО» - (044) 255-69-55 – работает в рабочие дни с 08:00 до 20:00.