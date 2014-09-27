Центризбирком утвердил форму, цвет и текст избирательного бюллетеня
Центральная избирательная комиссия утвердила форму, цвет и текст избирательного бюллетеня для голосования на внеочередных выборах народных депутатов 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании.
Текст избирательного бюллетеня печатается на государственном языке на одном листе размером 200 на 600 мм цвета слоновой кости, лишь с одной стороны, с использованием специальных видимых и невидимых защитных красок, которые меняют свои физические характеристики под действием ультрафиолетового и инфракрасного облучения, графических защитных элементов, а также с проставлением номера избирательного участка защитной краской.
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ЦИК также принял постановление, по которому избирательные бюллетени для голосования на внеочередных выборах для каждого обычного и зарубежного избирательного участка будут изготовлены в количестве, что на 0,5 процента превышает количество избирателей, по данным Госреестра избирателей по состоянию на 26 сентября 2014 года относятся к соответствующему избирательному участку, с возможным отклонением указанного количества с учетом кратности размещения избирательных бюллетеней в пределах полиграфического листа при их изготовлении.
Для каждого специального избирательного участка в количестве, что на 0,5 процента превышает ориентировочное количество избирателей, которые будут включены в список избирателей на избирательном участке, определенном с учетом количества койко-мест, спальных мест, а также максимально возможного количества членов УИК соответственно крупных, средних, малых избирательных участков, которые будут включаться в списки избирателей на таких участках, с возможным отклонением указанного количества с учетом кратности размещения избирательных бюллетеней в рамках полиграфического листа при их изготовлении.