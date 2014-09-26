"Укроборонпром" и НАТО создадут совместную рабочую группу

Об этом стало известно на встрече генерального директора госконцерна Романа Романова с руководителем управления департамента оборонных инвестиций международного секретариата НАТО, генерал-майором Генриком Дамом, сообщает пресс-служба концерна.

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Во время встречи стороны обсудили совместные действия в рамках промышленно-консультативной группы НАТО, а также активное внедрение стандартов НАТО. По словам Романа Романова, основными целями в работе совместной группы будут новейшие технологии, инновационные разработки в сфере ОПК и интеграция в производственные процессы по стандартам НАТО.

В свою очередь Генрик Дам отметил, что внедрение кодификации НАТО в Украине - это необходимый шаг для эффективного сотрудничества со странами-членами альянса.