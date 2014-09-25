Порошенко поручил Кабмину безотлагательно отказаться от внеблоковости Украины

Указом от 24 сентября он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 августа этого года "О неотложных мерах по защите Украины и укрепления ее обороноспособности".

Часть этого указа, как и решение СНБО, - тайная.

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Однако Совет нацбезопасности и обороны тогда решил считать основным стратегическим направлением деятельности - "обеспечение готовности сектора безопасности и обороны, экономики и общества к отражению вооруженной агрессии против Украины", передает Украинская правда.

Им, в частности, президенту предлагается обратиться в ноябре 2014 года с внеочередным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины в сфере нацбезопасности с определением новой Стратегии национальной безопасности Украины.

Кабинет министров, по решению СНБО, должен разработать и подать президенту законопроект о внесении изменений в некоторые законы относительно отказа Украины от осуществления политики внеблоковости - для внесения на рассмотрение Верховной Рады как безотлагательного.

Также Кабмин должен разработать и подать Порошенко проект генеральных директив на переговоры с Российской Федерацией".

Правительство также должно проинформировать о состоянии перевода национальной экономики на функционирование в условиях особого периода".

Также Кабмин должен внести предложения о применении специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении Российской Федерации".

Решение СНБО предусматривает поручение ряду министерств и Службе безопасности Украины.

Им также определены как приоритет государства развитие отношений стратегического партнерства Украины с США, ЕС и НАТО. В частности, с Евросоюзом - на основе соглашения об ассоциации, а со Штатами - на основе хартии о стратегическом партнерстве от 19 декабря 2008 года.

Развитие отношений с НАТО должно основываться на основе Хартии об особом партнерстве между Украиной и Организацией Северо-Атлантического договора, подписанной 9 июля 1997 года, и Декларации о дополнении Хартии, подписанного 21 августа 2009 года.