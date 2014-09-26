ЦИК зарегистрировала еще 19 мажоритарщиков на парламентских выборах

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании.

В частности, ЦИК зарегистрировала: от политической партии ВО "Свобода" - Юрия Левченко (округ номер 223, Киев), а также нынешних народных депутатов Евгения Мельника (округ номер 19, Волынская область), Ирину Фарион, Ирину Сех и Андрея Тягнибока (соответственно, в округах №№116, 119, 125, Львовская область), Юрия Бублика (округ номер 145, Полтавская область), Олега Осуховского (округ номер 152, Ривненская область), Алексея Кайду и Михаила Головко (округа №№ 163 и 164, Тернопольская область), Игоря Сабия (округ номер 189, Хмельницкая область) и Андрея Ильенко (округ номер 215, Киев).

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Как сообщал УНИАН, сегодня ночью Центральная избирательная комиссия определит порядковые номера партий в избирательных бюллетенях.