«Айдар» задержал луганского чиновника, подозреваемого в сотрудничестве с ЛНР
11:12, 26 сентября 2014Политика
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Батальон «Айдар» 25 сентября задержал заместителя начальника департамента Луганского городского совета по вопросам внутренней и информационной политики и работы с депутатами Александра Савенко, который подозревается в сотрудничестве с террористической организацией «Луганская народная республика».
REUTERS
Как сообщил УНИАН представитель "Айдара", Савенко был задержан на блокпосту в городе Счастье при попытке выехать из Луганска.
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"Савенко подозревается в сотрудничестве с «ЛНР» и выполнении указаний первого заместителя мэра Луганска Манолиса Пилавова, который находится в подчинении ЛНР", - отметил "айдаровец".
В настоящее время Савенко дает показания.
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