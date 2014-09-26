«Айдар» задержал луганского чиновника, подозреваемого в сотрудничестве с ЛНР

Как сообщил УНИАН представитель "Айдара", Савенко был задержан на блокпосту в городе Счастье при попытке выехать из Луганска.

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"Савенко подозревается в сотрудничестве с «ЛНР» и выполнении указаний первого заместителя мэра Луганска Манолиса Пилавова, который находится в подчинении ЛНР", - отметил "айдаровец".

В настоящее время Савенко дает показания.