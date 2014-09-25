Порошенко сообщил, что "скорее всего" подпишет закон о люстрации

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что «скорее всего» подпишет закон о люстрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время пресс-конференции в Киеве.

Порошенко отметил, что уверен «в том, что новые люди должны строить новую Украину через новую Верховную Раду, с новым президентом».

Читайте такжеТурчинов обещает люстрацию миллиону чиновников

По его словам, «данный закон полностью завершит очищение и перезагрузку власти и все это ложится на мощный общественный запрос».

Порошенко добавил, что «впервые страна требует от власти абсолютно не дешевого популизма, как это делалось перед выборами все 23 года существования независимой Украины, потому что уже сыты по горло сладкими обещаниями, лживыми обещаниями и это дает нам шанс и дальше строить страну, я думаю, что это шанс на удачные реформы, я уверен, что на сегодняшний день и президентские выборы это показали, что вся страна умоляет и мечтает жить по-новому».

Читайте такжеПредседатель ВР объяснил, почему Порошенко не подпадает под действие закона о люстрации

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Верховная Рада Украины приняла закон «Об очищении власти». Сегодня, 25 сентября, председатель Верховной Рады Александр Турчинов подписал данный закон и передал его на подпись президенту Украины.