На Луганщине две группы наблюдателей ОБСЕ фиксируют нарушение перемирия боевиками

Об этом сообщает пресс-центр Оперативного командования «Север» Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

«В связи со снижением температуры в районах выполнения задач, дождливой и ветреной погодой, значительное внимание командиры уделяют профилактике простудных заболеваний, обеспечению подчиненных теплой одеждой, развертыванию пунктов обогрева в полевых условиях», - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что «с целью фиксации нарушений требований прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований в зоне ответственности войск оперативного командования ”Север” обеспечена работу двух групп представителей ОБСЕ по маршрутам Северодонецк-Лисичанск-Громовое-Новотоковское-Александровск-Луганск-Металлист и Северодонецк-Новоайдар-Райгородка-Трехизбенка».