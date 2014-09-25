Сын Азарова потерял 3 миллиона евро из-за санкций в Италии - СМИ

Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на источники в Финансовой гвардии Италии.

Среди итальянской недвижимости Азарова-младшего под арестом оказались две роскошные виллы и прилегающие к ним земельные участки на острове Сардиния в районе элитного Изумрудного берега.

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Также заморожены активы фирмы, зарегистрированной в Милане, владельцем которой, по данным итальянских властей, был Алексей Азаров.

Операцию по изъятию имущества налоговая полиция Италии совершила еще в апреле, но об этом сообщили ныне в связи с арестом недвижимости российского олигарха Аркадия Ротенберга, которого считают близким к президенту России Владимиру Путину.