Сын Азарова потерял 3 миллиона евро из-за санкций в Италии - СМИ
04:19, 25 сентября 2014Политика
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Из-за ареста недвижимости и активов Алексея Азарова в Италии сын бывшего премьер-министра Украины потерял 2,8 миллиона евро.
Сын Азарова потерял 3 миллиона евро из-за санкций в Италии
Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на источники в Финансовой гвардии Италии.
Среди итальянской недвижимости Азарова-младшего под арестом оказались две роскошные виллы и прилегающие к ним земельные участки на острове Сардиния в районе элитного Изумрудного берега.
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Также заморожены активы фирмы, зарегистрированной в Милане, владельцем которой, по данным итальянских властей, был Алексей Азаров.
Операцию по изъятию имущества налоговая полиция Италии совершила еще в апреле, но об этом сообщили ныне в связи с арестом недвижимости российского олигарха Аркадия Ротенберга, которого считают близким к президенту России Владимиру Путину.
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