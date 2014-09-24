Один из ближайших соратников Януковича Левочкин идет в Раду "проводить реформы"

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу фонда Левочкина "Новая Украина".

Соратник Януковича пойдет в парламент по списку "Оппозиционного блока" под номером 12.

Левочкин заявил, что идет в Раду "проводить реформы".

"Даже теперь, в условиях конфликта на Востоке, в условиях аннексии Крыма у Украины есть шанс провести глубокую модернизацию страны. Я иду в парламент, чтобы Украина не потеряла этот шанс развития", - заявил он.

Левочкин, в частности, пожаловался, что у Януковича и его режима не было политической воли к реформам, что "привело к тому, что был сорван план реформ в Украине на 2010-2014 годы".

Читайте такжеПартия Левочкина считает украинских солдат "карателями" и не замечает аннексии КрымаНа этот случай у него даже есть план "прорыва пяти регионов: Киева, Одессы, Николаева, Винницы и Кировограда".

Как известно, Левочкин был главой администрации и одним из ближайших соратников экс-президента Виктора Януковича с 25 февраля 2010 года по 17 января 2014-го.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил в июле, что Левочкин является "идеологом разгрома Меджлиса". По словам Чубарова, глава АП занимался тем, что втянул Меджлис в противостояние с центральной и крымской властью, одновременно усиливая пророссийские организации полуострова.

После того, как Левочкин и его соратники основали "наследницу" Партии регионов - Партию развития Украины, которая вошла в "Оппозиционный блок", экс-регионал Виталий Грушевский назвал "Оппозиционный блок" "лучшими учениками Януковича".