Боевики продолжают активный штурм аэропорта в Донецке

Об этом сообщает пресс-центр АТО на Facebook-странице.

"Наибольшее количество обстрелов наших позиций, в том числе в ночное время, зафиксировано в районе Донецкого аэропорта", - говорится в сообщении.

Как напомнили в пресс-центре, этот стратегический объект уже полгода находится под контролем силовиков.

В других частях зоны АТО ночь прошла относительно спокойно. Накануне боевики обстреляли позиции украинских военных в районе Малоорловки и Дебальцево.

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В то же время, ситуация в районе Мариуполя остается стабильной и контролируемой силами АТО.

"Силы антитеррористической операции и в дальнейшем находятся в местах дислокации и выполняют определенный в рамках временного прекращения огня перечень задач. Основную деятельность направляют на обеспечение охраны и обороны определенных участков, рубежей, блокпостов и важных объектов", - добавили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, по данным Центра военно-политических исследований, за сутки боевики обстреляли позиции сил АТО больше 50 раз.