Боевики за сутки обстреляли позиции АТО более 50 раз - ИС

По данным группы «ИС», опубликованным на странице Facebook Дмитрия Тымчука, позиции украинских войск в целом за прошедшие сутки были обстреляны российско-террористическими войсками более 50 раз.

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В частности, зафиксированы 10 обстрелов из танков, ствольной артиллерии и РСЗО «Град» аэропорта Донецк; 7 раз наносились огневые удары по позициям украинских войск в районе н.п. Дебальцево; 4 раза из минометов и стрелкового оружия были обстреляны опорные пункты сил АТО вблизи н.п. Трехизбенка.

Также боевики совершили артиллерийские и минометные обстрелы позиций наших войск в районах н.п. Авдеевка, Красногоровка, Гранитное, Попасная, Малорловка, Орлоивановка, Никишино, Кириловка.