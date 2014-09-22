В Донецке на оборонном заводе произошел взрыв после попадания снаряда (уточнено)

Как сообщает пресс-служба "Укроборонпрома" со ссылкой на директора предприятия Никиту Самокиша, это были склады с взрывчатыми веществами для дальнейшей утилизации.

"Детонация боеприпасов возникла в результате попадания снаряда в склады завода", - сказал Самокиш.

Читайте такжеСМИ: Снежнянский машиностроительный завод работает в три смены на российский авиапромОн подчеркнул, что жертв и пострадавших нет именно благодаря хранению боеприпасов согласно всех норм и технической документации, а также отсутствию персонала на территории завода. После данного инцидента на предприятии наблюдаются значительные разрушения.

Информация о мощности взрыва в данный момент уточняется.

Ранее сообщалось, что мощность взрыва в тротиловом эквиваленте составила почти 3000 тонн.

Справка. К главным сферам деятельности ГП «Донецкий казенный завод химических изделий» принадлежат снаряжение артиллерийских боеприпасов и авиационных бомб взрывчатым веществом, производство динамической защиты для танков, производство промышленных взрывчатых веществ, утилизация непригодных к использованию стрелковых, артиллерийских, инженерных и морских боеприпасов.