Порошенко определился с дипломатами, которые представят Украину на Генассамблее ООН

Соответствующий документ размещен на официальном сайте главы государства.

В соответствии с распоряжением, возглавил делегацию министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Читайте такжеВ Нью-Йорке официально открылась 69-я сессия Генеральной Ассамблеи ООНВ состав делегации вошли: постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Юрий Сергеев; исполняющий обязанности директора Департамента международных организаций Министерства иностранных дел Украины Андрей Бешта; заместитель директора Департамента - начальник отдела ООН Департамента международных организаций Министерства иностранных дел Юрий Витренко; директор Департамента международного права Министерства иностранных дел Лариса Гераско; заместитель директора Департамента международной безопасности Министерства иностранных дел Игорь Кизим; заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица; директор Департамента политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Алексей Макеев; заместитель главы Администрации президента Украины Валерий Чалый; заместитель руководителя департамента внешней политики - заведующий отделом стратегических инициатив и коммуникаций Главного департамента внешней политики и европейской интеграции Администрации президента Оксана Шуляр.

Этим документом главе делегации разрешено привлекать для обеспечения работы делегации советников, экспертов, технических работников.

Президент также поручил утвердить Директивы делегации Украины на 69-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

Читайте такжеНа Генассамблее ООН в сентябре Украина будет говорить об экономической помощи и восстановлении армииМинистерству иностранных дел Украины поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с участием делегации Украины в работе 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Справка УНИАН. 16 сентября официально открылась 69-я сессии Генеральной ассамблеи ООН. Ежегодные общие дебаты начнутся 24 сентября и будут продолжаться до 1 октября.

Ожидается, что президент Украины Петр Порошенко 25 сентября выступит на 69-й сессии генеральной ассамблеи Организации объединенных наций (ООН).