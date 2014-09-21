У Путина угрожают Яценюку: "Стена" сделает невозможным восстановление любых отношений

Об этом он заявил в интервью "Российской газете".

"Я большой поклонник Pink Floyd и одним из величайших музыкальных произведений прошлого века считаю альбом The Wall, по которому снят фильм... Строительство стены, на мой взгляд, сделает невозможным вообще восстановление каких-то отношений. Где-то, кстати, я услышал свежий анекдот: стена Яценюка - это малобюджетная "линия Маннергейма", - сказал Иванов.

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Напомним, 3 сентября Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил о начале проекта "Стена" по укреплению границы с Россией. Государственная пограничная служба намерена привлечь граждан для обустройства государственной границы Украины с Россией.

На реализацию проекта отводится шесть месяцев.