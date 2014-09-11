Украина планирует построить «Стену» на границе с Россией до конца 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«По поручению Президента Украины Госпогранслужба подготовила План мероприятий по построению охраны украинско-российской границы и административной границы с АР Крым», - отметил он.

«Реализация Плана будет продолжаться в течение 2014 – 2015 годов», - сообщил он.

По словам Лысенко документ включает меры по инженерно-техническому обустройству границы, возобновлению пунктов пропуска и развитию подразделений и усовершенствованию правового регулирования вопросов охраны границы.

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Пресс-секретарь СНБО напомнил, что 5 сентября План был утвержден решением Кабинета министров, а 10 сентября рассматривался на расширенном заседании Правительства. Выполнение проекта будет осуществляться в два этапа.

«На первом будут обустроены участки, расположенные вне зоны активных боевых действий, – в пределах Черниговской, Сумской, Харьковской областей, а также частично Донецкой и Луганской; сухопутного участка административной границы с АР Крым; побережья Азовского моря, а также по второму рубежу охраны вдоль линии разграничения», - рассказал Лысенко, добавив, что «на втором этапе после разоружения незаконных формирований и возобновления линии границы предусмотрено обустройство остального участка в пределах Донецкой и Луганской областей».

«Инженерное обустройство украинско-российской границы и административной границы с АР Крым предусматривает земляные и бетонные валы, контрольно-следовые полосы, системы оптико-электронного наблюдения, сигнализационные комплексы, рокадные дороги и фортификационные сооружения для препятствия движению автомобильной техники и людей», - заявил он.

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По его словам, на речном и морском участках – системы оптико-электронного наблюдения и освещения надводной обстановки, установление наблюдательных башен, комплексных фортификационных сооружений с целью недопущения высадки десанта.

Финансирование мер Плана будет осуществляться за счет бюджета, внебюджетных средств и средств международной технической помощи.