Архив СБУ обнародовал документы о деятельности ОУН в диаспоре

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения, с сегодняшнего дня в Электронном архиве освободительного движения avr.org.ua доступна для каждого информация о деятельности украинских организаций за рубежом.

Читайте такжеЛьвовский горсовет требует снова присвоить звание "Герой Украины" Бандере и Шухевичу

Речь идет о 320 документах, подписанных Степаном Бандерой-«Быйлыхом», Романом Шухевичем- «Тарасом Чупринкой», Василием Куком- «Лемешем», Ярославом Стецько, Степаном Ленкавским и другими проводниками освободительного движения, которые освещают неизвестные широкой общественности факты украинской истории. Основу архива составляют документы Украинского Главного освободительного совета (подпольного парламента воюющей Украины), в частности ее зарубежного представительства, иностранных частей Организации украинских националистов. «В коллекции также обнародованы материалы Антибольшевистского блока народов - инициированного украинцами объединения политических организаций различных наций для борьбы с красным тоталитаризмом», - отметили в пресс-центре.

«Интересно, например, письмо Степана Бандеры, датированное весной 1951 года, в котором есть информация о его реакции на гибель главного командира УПА Романа Шухевича, в 1950 году, системе связи подполья ОУН в Украине со структурами организации, действовавшими в свободном мире», - сообщил заместитель директора Архива СБУ историк Владимир Бирчак.

Среди документов есть также периодические издания, опубликованные в других странах, как, например, «Союз українців самостійників в Канаді» («Ukrainian Selfreliance League of Canada»), изданное в городе Виннипег (Канада) 1928 года.

Ознакомиться с этими и другими документами можно, кроме сети Интернет, в Информационно-справочном зале Отраслевого государственного архива Службы безопасности Украины: г. Киев, ул. Ирининская, 4. Телефон: (044) 255-82-24 (ежедневно с понедельника по пятницу с 14.00 до 17.00).