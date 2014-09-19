В Донецке от артобстрела погиб мирный житель, разрушены дома – горсовет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

«Ночь с 18 на 19 сентября в Донецке прошла неспокойно. В 22.00 от очередного артобстрела пострадали жители Куйбышевского района, и в результате попадания снарядов поврежден дом по ул. Стратонавтов, полностью разрушен дом по ул. Руставели. Также осколками повреждены газопроводы. Погиб один мирный житель», - сказано в сообщении.Читайте такжеВ Донецке ситуация напряженная, залпы и взрывы слышны в двух районах

В горсовете также сообщили, что кроме того, за минувшие сутки в результате артобстрелов пострадали два жилых дома в Петровском районе по улице Салтыкова Щедрина. Осколками повреждены распределительные газопроводы и коллектор по ул. Связистов и ул. Новотроицкая. Службой РЭС отключено газоснабжение 29 домам частного сектора. По состоянию на 9.30 сообщения о происшествиях в районах Донецка не поступают.

Системы жизнеобеспечения города работают, общественный транспорт обеспечивает потребности горожан в перевозках, отметили в горсовете.