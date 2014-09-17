В Донецке боевики на блокпосту отобрали у пенсионера машину, а его самого взяли в плен

В Донецке боевики на блокпосту отобрали у пенсионера автомобиль, а его самого два дня продержали в плену.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Так, согласно оперативной сводке за минувшие сутки, в Красноармейский горотдел милиции обратился местный житель, пенсионер, который сообщил, что на блокпосту в Куйбышевском районе г. Донецка неизвестные вооруженные лица, угрожая расправой, завладели его автомобилем «КІА Ріо», а также два дня удерживали его в плену в подвальном помещении.

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По данному факту правоохранителями открыты уголовные производства по ч. 2 ст.146 (похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц, или способом, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или такое, что сопровождалось причинением ему физических страданий, или с применением оружия) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством, совершенное организованной группой или соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или если оно нанесло большой материальный ущерб) УК Украины.

Как сообщал УНИАН, согласно оперативной сводке отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области за 17 сентября, в области за прошедшие сутки зарегистрировано незаконное завладение вооруженными лицами 16 транспортными средствами.