Экс-главнокомандующий НАТО: Путин совершил огромную ошибку, убивая украинцев на их же земле

Президент России Владимир Путин хочет создать обновленную версию Советского Союза, присоединив к нему Украину.

Об этом заявил бывший главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк в интервью журналу "Новое время".

"Мы не знаем, о чем думает Путин и как далеко он готов идти. Мне кажется, он сделал огромную ошибку, создав конфликт, в котором убивает украинцев на их же земле. Придя к власти в 1999 году, Путин сказал, что украинцы и россияне - больше, чем братья. Тогда зачем братьев заставлять убивать друг друга?" - говорит Кларк.

Американский генерал в отставке отметил, что Украине стоит обратиться в ООН и попросить поддержки на основе главы VII Устава ООН (действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии - прим. Ред.).

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"Когда армия одной страны ведет себя подобным образом на территории другой страны - это нарушение международного права, и Украина может это доказать", - уверен он.

По мнению Уэсли Кларка, единственный способ закончить войну в восточной Украине - это изменить мнение Путина.

"Сделать так, чтобы у него (Путина - прим.Ред.) пропало желание воевать. Надеюсь, вы сможете сделать это без дальнейших жертв и кровопролития", - заявил экс-главнокомандующий НАТО.

Полное интервью Уэсли Кларка читайте 19 сентября в новом номере журнала "Новое время".