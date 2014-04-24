Бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон призывает руководство страны ужесточить санкции в отношении России из-за кризиса в Украине, сообщает Радио Свобода.

Во время выступления в Университете Коннектикута Клинтон заявила, что Россия «заплатит большую цену» за интервенцию в Украину. По мнению Клинтон, Запад должен быть четким и непреклонным в своих намерениях при необходимости усилить давление на президента России Владимира Путина.

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Хиллари Клинтон считает, что своими действиями Путин пытается «вернуться в эпоху Советского Союза».

Клинтон, как ожидается, будет участвовать в выборах президента США в 2016 году.