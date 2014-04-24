Путин пытается «вернуться в эпоху Советского Союза» - Клинтон
16:34, 24 апреля 2014Политика
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Хиллари Клинтон призывает США к более жестким санкциям в отношении России.
По мнению Клинтон, Запад должен быть четким и непреклонным в своих намерениях / REUTERS
Бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон призывает руководство страны ужесточить санкции в отношении России из-за кризиса в Украине, сообщает Радио Свобода.
Во время выступления в Университете Коннектикута Клинтон заявила, что Россия «заплатит большую цену» за интервенцию в Украину. По мнению Клинтон, Запад должен быть четким и непреклонным в своих намерениях при необходимости усилить давление на президента России Владимира Путина.
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Хиллари Клинтон считает, что своими действиями Путин пытается «вернуться в эпоху Советского Союза».
Клинтон, как ожидается, будет участвовать в выборах президента США в 2016 году.
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