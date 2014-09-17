Российским воякам надоело "дохнуть от дружественного огня" боевиков – Тымчук
Военный эксперт Дмитрий Тымчук считает, что террористические организации "ДНР" и "ЛНР" объявили о создании "объединенных вооруженных сил Новороссии" с единым "главнокомандующим" напрасно.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Они, конечно, могут создать хоть межгалактические силы звездного десанта, ибо название "объединенные вооруженные силы" для этого скопища наркоманов и уголовников звучит явно слишком роскошно. Дело не в этом", - написал он.
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При этом он заявил, что российским военным надоело гибнуть от "дружественного огня" местных террористов.
"А в том, что российским воякам на Донбассе явно надоело попадать под минометы пьяных боевиков и дохнуть от "дружественного огня", потому они через Москву достаточно давно и давят на своих "соратников", чтобы те создали единые органы управления своими бандформированиями. Последней каплей стал недавний артиллерийский обстрел боевиками российской ДРГ под Дебальцево", - подчеркнул Тымчук.