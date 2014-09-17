Гражданские активисты требовали люстрации в руководстве фискальной службы

В частности, активисты были возмущены недавним назначением ближайшего соратника беглого министра внутренних дел В.Захарченко, генерал-лейтената милиции С.Мищенко на пост главы департамента ГФС.

По мнению протестующих, руководство ГФС проявило некомпетентность и неуважение к Евромайдану, назначив одного из одиозных представителей режима Януковича на одну из ключевых должностей в финансовой службе.

В бытность В.Захарченко главой ГНС, С.Мищенко возглавлял департамент налогового контроля ГНСУ, а после перехода в МВД, с 2012 по 2014 год возглавлял департамент по борьбе с экономической преступностью МВД Украины.

Как сообщалось, вчера Верховная Рада Украины приняла закон «Об очищении власти», которым вводится практика проведения проверок при назначении граждан на должности в органах власти, а также для пребывающих на государственных должностях. Этим законом предполагается люстрация лиц, занимавших высшие посты в исполнительной и судебной власти в период президентства Виктора Януковича, а также силовиков, руководивших территориальными органами МВД и СБУ во время Майдана, и других дискредитировавших себя госслужащих.

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