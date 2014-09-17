Возле Мариуполя пограничники задержали микроавтобус с боеприпасами
15:06, 17 сентября 2014Политика
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На одном из блокпостов вблизи Мариуполя пограничники задержали микроавтобус, следовавший в Бердянск, в котором во время проверки обнаружили боеприпасы.
REUTERS
Об этом сообщают в пресс-службе Государственной пограничной службы. В сообщении указывается, что вечером 16 сентября "во время осмотра транспортного средства, которым управлял гражданин Украины, было выявлено 5 гранат Ф-1 и 1-РГД-5, а также немалое количество патронов калибра 5,45 и 7,62 мм".
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Обстоятельства правонарушения выясняются. Задержанные граждане переданы в СБУ.
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