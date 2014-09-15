В Днепропетровске СБУ обнаружила склад оружия: противотанковые гранаты, винтовки и тротиловые шашки

В Днепропетровске сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД области совместно с Управлением Службы безопасности Украины в области в понедельник, 15 сентября, ликвидировали склад боеприпасов, обнаруженный в гараже у местного жителя.

Как сообщает Управление Министерства внутренних дел в Днепропетровской области, 14 сентября был задержан житель Днепропетровска при перевозке в своем автомобиле арсенала оружия.

При проведении следственных мероприятий правоохранители обнаружили в гараже задержанного склад оружия.

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«В ходе обыска в помещении были обнаружены ящики, мешки и ведра, наполненные патронами к различным видам оружия, более 250 гранат и 6 ручных противотанковых гранат, 3 пистолета, револьвер, винтовка, тротиловые шашки и другие боеприпасы», - сообщает ведомство.

Все изъятое направлено на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при ГУ МВД.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.