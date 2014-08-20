Три катера береговой охраны ФСБ России осуществили провокацию в Азовском море

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Наблюдается активность ведения российской стороной разведки побережья Азовского моря. Вчера в этом районе Морская охрана Госпогранслужбы Украины зафиксировала провокацию со стороны России», - отметил он.Читайте такжеСМИ: Боевики переправляют оружие из Керчи в Мариуполь по Азовскому морю

Лысенко уточнил, что «в 11:30 в районе населенного пункта Седово были обнаружены 3 катера «Мангуст» береговой охраны пограничной службы ФСБ России, которые двигались курсом в направлении Мариуполя. После предупреждения об открытии огня катера вернулись в территориальных воды РФ».