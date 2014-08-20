Три катера береговой охраны ФСБ России осуществили провокацию в Азовском море
13:13, 20 августа 2014Политика
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Три катера береговой охраны ФСБ России осуществили провокацию в Азовском море. После предупреждения об открытии огня катера вернулись в территориальных воды РФ.
Три катера береговой охраны ФСБ России совершили провокацию в Азовском море
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Наблюдается активность ведения российской стороной разведки побережья Азовского моря. Вчера в этом районе Морская охрана Госпогранслужбы Украины зафиксировала провокацию со стороны России», - отметил он.Читайте такжеСМИ: Боевики переправляют оружие из Керчи в Мариуполь по Азовскому морю
Лысенко уточнил, что «в 11:30 в районе населенного пункта Седово были обнаружены 3 катера «Мангуст» береговой охраны пограничной службы ФСБ России, которые двигались курсом в направлении Мариуполя. После предупреждения об открытии огня катера вернулись в территориальных воды РФ».
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