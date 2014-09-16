НАТО не признает так называемые выборы в аннексированном Крыму

Об этом говорится в заявлении генерального секретаря Альянса Андерса Фога Расмуссена, распространенном во вторник в Брюсселе. "НАТО не признает выборы, о которых сообщаются, что они были проведены 14 сентября в Автономной республике Украины - Крыму", - говорится в заявлении.

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Генсек подчеркнул, что НАТО по-прежнему осуждает незаконную аннексию Россией Крыма и дальнейшую умышленную дестабилизацию восточной Украины. "Ми призываем Россию вернуть назад незаконную аннексию Крыма, которую мы не признаем и не будем признавать. Мы едины в нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - заявил Андерс Фог Расмуссен.

Как сообщал УНИАН, незаконные выборы в аннексированном в марте Россией Крыму состоялись 14 сентября. После этого Европейский союз заявил, что "продолжает осуждать незаконную аннексию Автономной республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией, и не признает ее". В заявлении отмечается, что "в связи с сообщениями о местных "выборах", имевших место в Крыму и Севастополе, мы подчеркиваем, что Евросоюз не признает ни правовой базы, ни легитимности таких выборов". США также не признают легитимность так называемых региональных и местных выборов в Крыму.