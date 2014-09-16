США не признают результаты "выборов" в Крыму
03:51, 16 сентября 2014Политика
0
Соединенные Штаты Америки не признают так называемые выборы в местные органы власти, которые состоялись в воскресенье в Крыму.
США не признают результаты "выборов" в Крыму / zr.ru
Об этом заявила пресс-секретарь Государственного Департамента Мари Харф во время брифинга в понедельник, сообщает в Facebook журналист "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе.
Читайте такжеЕвросоюз не признает российские "выборы" в оккупированном Крыму
Харф отметила, что, захватив Крым, Россия нарушила все международные нормы, включая Устав ООН и хартию ОБСЕ.
США призывают Россию остановить агрессию против Украины и восстановить законный статус Крыма как автономной республики в составе Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter