США не признают результаты "выборов" в Крыму

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного Департамента Мари Харф во время брифинга в понедельник, сообщает в Facebook журналист "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе.

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Харф отметила, что, захватив Крым, Россия нарушила все международные нормы, включая Устав ООН и хартию ОБСЕ.

США призывают Россию остановить агрессию против Украины и восстановить законный статус Крыма как автономной республики в составе Украины.