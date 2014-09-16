США не признают результаты "выборов" в Крыму

03:51, 16 сентября 2014
Политика
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Соединенные Штаты Америки не признают так называемые выборы в местные органы власти, которые состоялись в воскресенье в Крыму.

США не признают результаты

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного Департамента Мари Харф во время брифинга в понедельник, сообщает в Facebook журналист "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе.

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Харф отметила, что, захватив Крым, Россия нарушила все международные нормы, включая Устав ООН и хартию ОБСЕ.

США призывают Россию остановить агрессию против Украины и восстановить законный статус Крыма как автономной республики в составе Украины.

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