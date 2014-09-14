Сегодня в оккупировнном Крыму Россия проводит парламентские "выборы"

Крымчане выбирают парламент и все муниципальные органы власти.Читайте такжеДжемилев: татары будут бойкотировать выборы в оккупированном Крыму

В МИД отметили, что Россия продолжает углублять беззаконие, запланировав проведение 14 сентября выборов в нелегитимный и никем не признанный орган - "Государственный совет Республики Крым".

В ведомстве назвали "выборы" фарсом, а их результаты - "никчемными".

Назначенные на 14 сентября выборы в аннексированном Крыму являются незаконными, и их организация является уголовным преступлением, отмечают в ГПУ.