Сегодня в оккупировнном Крыму Россия проводит парламентские "выборы"

08:25, 14 сентября 2014
Политика
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Сегодя на оккупированном полуострове проходят парламентские выборы. 

Омск / omskpress.ru

Крымчане выбирают парламент и все муниципальные органы власти.Читайте такжеДжемилев: татары будут бойкотировать выборы в оккупированном Крыму

В МИД отметили, что Россия продолжает углублять беззаконие, запланировав проведение 14 сентября выборов в нелегитимный и никем не признанный орган - "Государственный совет Республики Крым". 

В ведомстве назвали "выборы" фарсом, а их результаты - "никчемными".

Назначенные на 14 сентября выборы в аннексированном Крыму являются незаконными, и их организация является уголовным преступлением, отмечают в ГПУ.

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