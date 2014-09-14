Сегодня в оккупировнном Крыму Россия проводит парламентские "выборы"
08:25, 14 сентября 2014Политика
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Сегодя на оккупированном полуострове проходят парламентские выборы.
Сегодня в оккупировнном Крыму Россия проводит парламентские выборы / omskpress.ru
Крымчане выбирают парламент и все муниципальные органы власти.Читайте такжеДжемилев: татары будут бойкотировать выборы в оккупированном Крыму
В МИД отметили, что Россия продолжает углублять беззаконие, запланировав проведение 14 сентября выборов в нелегитимный и никем не признанный орган - "Государственный совет Республики Крым".
В ведомстве назвали "выборы" фарсом, а их результаты - "никчемными".
Назначенные на 14 сентября выборы в аннексированном Крыму являются незаконными, и их организация является уголовным преступлением, отмечают в ГПУ.
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