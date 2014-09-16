Президент Европарламента подписал письмо о немедленной имплементации Соглашения с Украиной

Как передает корреспондент УНИАН, письмо Шульц подписал в Европарламенте сразу после ратификации документа, которая происходила синхронно с Верховной Радой Украины.

По словам Шульца, это процедурное письмо Европейскому Совету для того, чтобы завершить этот процесс.

Также сегодня в Украине был принят ряд других важных законов, в частности, об особом статусе отдельных районов Донбасса.