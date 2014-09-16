Президент Европарламента подписал письмо о немедленной имплементации Соглашения с Украиной
14:46, 16 сентября 2014Политика
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Президент Европейского парламента Мартин Шульц подписал письмо Европейскому Совету о немедленной имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Reuters
Как передает корреспондент УНИАН, письмо Шульц подписал в Европарламенте сразу после ратификации документа, которая происходила синхронно с Верховной Радой Украины.
По словам Шульца, это процедурное письмо Европейскому Совету для того, чтобы завершить этот процесс.
Также сегодня в Украине был принят ряд других важных законов, в частности, об особом статусе отдельных районов Донбасса.
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