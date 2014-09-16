Фюле заявил, что РФ угрожала начать полномасштабную экономическую войну с Украиной

Россия дала четко понять, что в случае ратификации Соглашения об ассоциации ЕС и Украины, может начать полномасштабную экономическую войну.

Об этом заявил на заседании Европарламента еврокомиссар по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле, передает Украинская правда.

"Все из вас говорили в пользу мира. Российские войска находятся на территории Украины. Они (Россия - ред.) очень четко дали понять, что как только ассоциация будет ратифицирована Верховной Радой, то в тот же день, не позже, они примут дальнейшие экономические ограничения", - рассказал еврокомиссар.

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"В дополнение к военной угрозе, мы стоим перед угрозой полномасштабной экономической и торговой войны", - добавил Фюле.

Он пояснил, что это Украина попросила отложить применение экономической части ассоциации.

"Причины были логичны и понятны. Экономика проходит серьезные испытания. И они хотят иметь больше времени для принятия условий и тарифов, о которых мы договорились", - сказал Фюле.

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Он успокоил евродепутатов, что Украина и ЕС будут работать над реформами и восстановлением Украины в рамках Совета ассоциации, и ее разветвленной структуры.

"У нас есть ратификация подготовленного соглашения, мы имеем применение политической части. Мы договорились, что реформы продолжатся", - заверил Фюле.