ЕС может признать ЛНР и ДНР террористами и отобрать ЧМ-2018 у России - Bild

Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на секретный протокол встречи послов стран-членов ЕС, отмечает Европейская правда.

В частности речь идет о возможности отстранении России от проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, а также о признании так называемых ДНР и ЛНР террористическими организациями.

Читайте такжеРоссийский рубль за санкций упал до нового исторического минимумаКонечное решение, по информации издания, должно быть принято во время заседания политико-безопасности комитета ЕС 23 сентября.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября вступили в силу новые санкции Евросоюза против России за ее роль в дестабилизации ситуации в Украине. Новые санкции Евросоюза ужесточили ограничения на продажу оружия российскими оборонными компаниями. Они также включают запрет финансирования странами ЕС российских энергетических компаний таких как «Роснефть», «Транснефть» и «Газпромнефть». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал эти санкции «недружественным шагом» и предостерег, что ответ Москвы будет «абсолютно пропорциональной».