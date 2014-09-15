Премьер Великобритании последний раз попытается убедить Шотландию не отделяться

12:46, 15 сентября 2014
Политика
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Сегодня премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в последний раз попытается убедить Шотландию не отделяться.

REUTERS

Об этом пишет Reuters.

По данным издания, Кэмерон попытается обратиться к эмоциям шотландцев и сравнит Объединенное Королевство с семьей, состоящей из четырех народов.

"Возврата не будет. Не будет второй попытки. Если Шотландия проголосует за отделение, Великобритания разделится и мы навсегда будем двигаться отдельными путями", - говорится в сообщении офиса Кэмерона.

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Кроме Кэмерона, Шотландию посетит всемирно известный футболист Дэвид Бекхэм, который также будет агитировать за единство королевства.

Как сообщалось, в минувшее воскресенье тысячи сторонников независимости вышли на улицы крупнейшего города Шотландии Глазго. Опросы показывают, что сторонников и противников независимости Шотландии примерно поровну.

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