Сторонники единой Британии опережают сепаратистов на 4% - опрос

Такие данные показал опрос YouGov, проведенный для газет The Times и Sun. Об этом пишет Reuters в пятницу.

До референдума о независимости Шотландии остается меньше недели.

Поддержка объединенного королевства находится на уровне 52%, отсоединения Шотландии поддерживают 48% опрошенных. Голоса людей, не планирующих участвовать в референдуме, не учитываются.

"Впервые кампания против независимости лидирует с начала августа", - об этом говорит в комментарии президент YouGov Питер Кельнер.

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Со вторника по четверг опрошено было 1268 жителей Шотландии. Погрешность составляет 2-3%.

Как сообщалось, 18 сентября в Шотландии пройдет референдум по вопросу отделения от Объединенного Королевства. В случае, если шотландцы решат стать независимыми, Великобритании придется столкнуться с вопросами раздела национального долга, нефти в Северном море, а кабинет министров будет вынужден уйти в отставку.