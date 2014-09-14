Контрразведка СБУ задержала организаторов разведывательно-диверсионных групп «ДНР»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Установлено, что эта организация должна была состоять из мелких разведывательно-диверсионных групп по пять боевиков каждая. Для их подготовки уже были направлены «приглашенные» профессиональные инструкторы российских спецслужб. Задание, оружие и боеприпасы для проведения диверсионно-террористических акций «подпольщики» должны были получить в штабе «ДНР», говорится в сообщении.Читайте такжеРоссия переходит к тактике террора и диверсий на территории всей Украины - активисты

Согласно показаниям задержанных, с июня с.г. они собирали информацию о количестве, вооружении и местах дислокации сил АТО, а также данные о местных патриотах и волонтерах, которые оказывают помощь украинским военным, – собранные сведения передавали террористическим группам «ДНР», сообщили в пресс-центре.

В отношении злоумышленников начато уголовное производство по ч.3 ст.258 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.