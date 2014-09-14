Армия и силовики выстраивают линию обороны и укрепляют огневые позиции в зоне АТО - штаб
09:15, 14 сентября 2014Политика
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Украинская армия и силовики выстраивают линию обороны и укрепляют огневые позиции в зоне АТО.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО.
"Вооруженными Силами Украины и подразделениями других силовых структур выстраивается линия обороны. Проведена перегруппировка сил и средств военнослужащих АТО", - говорится в сообщении.Читайте такжеСиловики оборудовали более 100 блокпостов и опорных пунктов – Тымчук
Кроме того, проводятся мероприятия по инженерному совершенствованию и укреплению огневых позиций и блокпостов сил АТО.
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