Армия и силовики выстраивают линию обороны и укрепляют огневые позиции в зоне АТО - штаб

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО.

"Вооруженными Силами Украины и подразделениями других силовых структур выстраивается линия обороны. Проведена перегруппировка сил и средств военнослужащих АТО", - говорится в сообщении.Читайте такжеСиловики оборудовали более 100 блокпостов и опорных пунктов – Тымчук

Кроме того, проводятся мероприятия по инженерному совершенствованию и укреплению огневых позиций и блокпостов сил АТО.