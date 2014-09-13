ОБСЕ: Таможенную службу Украины не допустили осмотреть новый «гумконвой» из РФ

Об этом сообщила в субботу, 13 сентября, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), передает Немецкая волна.

Как отмечается в пресс-релизе организации, все 220 российских автомобилей, в том числе 193 грузовики, пересекли украинскую границу через российский КПП ”Донецк” в 7:45 утра. Ранее российские пограничники и таможенники быстро осмотрели только первые 40 грузовиков. Остальные 180 машин пропустили без всякой проверки.

В сообщении ОБСЕ также отмечается, что ни одно из российских транспортных средств не было осмотрено представителями украинской таможни и Международного комитета Красного Креста.

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Как сообщал УНИАН, официальный представитель пограничного управления ФСБ РФ по Ростовской области Николай Синицын заявил сегодня журналистам, что «украинским пограничникам и таможенникам предлагали совместно осуществить контроль второго конвоя с гуманитарной помощью, но они отказались».

При этом он заверил, что украинские таможенники и пограничники стояли рядом и наблюдали, как российская сторона проводит контроль.

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В свои очередь секретарь СНБО Андрей Лысенко резко раскритиковал действия России. По его словам, без присутствия представителей Красного Креста российской стороной осуществлено незаконное перемещение так называемого ”гуманитарного груза” через пункт пропуска ”Донецк” России и пункт пропуска ”Изварино”.

«Украинские пограничники и таможенники не были допущены до проверки и оформления груза и транспортных средств. Представители Красного Креста груз не сопровождают, и его содержание неизвестно», - подчеркнул Лысенко.