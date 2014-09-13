Войска оперативного командования «Север» обеспечили работу "Красного креста"
14:56, 13 сентября 2014Армия
3
На выполнение поручения Первого вице-премьер-министра Украины относительно содействия в прохождении блокпостов сил АТО в зоне ответственности войск оперативного командования «Север» была обеспечена работа двух групп Международного комитета Красного креста в городах Луганск и Счастье.
Красный крест помогал врачам и оценивал состояние дорог / dt.ua
Целью работы одной группы, которую возглавил Язан Халайлех, была оценка состояния дорог, другой группы, под руководством Сильвана Рулото - оказание помощи врачам.
Как отметил командующий войск оперативного командования «Север» генерал-лейтенант Игорь Колесник военнослужащие Вооруженных Сил Украины обеспечили выполнение поставленных задач Международного комитета Красного креста в полном объеме.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter