Войска оперативного командования «Север» обеспечили работу "Красного креста"

На выполнение поручения Первого вице-премьер-министра Украины относительно содействия в прохождении блокпостов сил АТО в зоне ответственности войск оперативного командования «Север» была обеспечена работа двух групп Международного комитета Красного креста в городах Луганск и Счастье.

Целью работы одной группы, которую возглавил Язан Халайлех, была оценка состояния дорог, другой группы, под руководством Сильвана Рулото - оказание помощи врачам. Как отметил командующий войск оперативного командования «Север» генерал-лейтенант Игорь Колесник военнослужащие Вооруженных Сил Украины обеспечили выполнение поставленных задач Международного комитета Красного креста в полном объеме.

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